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النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص أساء إلى قبيلة عبر وسائل التواصل

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص أساء إلى قبيلة عبر وسائل التواصل

كل الوطن – واس: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما رُفع من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة إلى إحدى قبائل المنطقة الجنوبية عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وانطواء منشوره على إشاعة الكراهية ، والمساس بالثوابت الوطنية.

وقال المصدر: “إنه بناءً على المادتين ( 15 ، 17 ) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرى من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه”.

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وأهاب مصدر النيابة العامة بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ونبذ التعصب القبلي، والتخلق بأخلاق تعاليم الدين الإسلامي السمحة، مؤكداً أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالثوابت الوطنية وألفة النسيج المجتمعي ووحدته وتلاحمه، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386281

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