إمارة عسير: التغريدات المسيئة تعد تهديداً للوحدة الوطنية

كل الوطن – الرياض: أكدت إمارة منطقة عسير، متابعة أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز الإجراءات التي اخذتها أجهزة الدولة بشأن ما قام به أحد المغردين بالإساءة لبعض قبائل المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير سلطان الأحمري في بيان له أن ما التغريدات المسيئة تعد إخلالاً بالنظام العام وتهديداً للوحدة الوطنية.

ووجهت إمارة عسير التقدير لوزارة الداخلية والنيابة العامة على الإجراءات المتخذة في هذا الصدد.

وأكدت الإمارة تحذيرها الحازم لأي من كان من التعرض لأهالي المنطقة، مؤكدةً أنه ستتخذ بحزم كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي كفلتها الدولة تجاه كل من تسول له نفسه المساس بشئ من ذلك