مكّة المكرّمة: القبض على ثلاثة مقيمين ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال

كل الوطن – الرياض: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن الجهات الأمنية – بفضل الله – تمكنت من القبض على (ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر) ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال بامتهانهم الترصد لكبار السن أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي ، والاحتيال عليهم بزعم المساعدة، ومن ثم استبدال بطاقاتهم بعد معرفة الأرقام السرية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.