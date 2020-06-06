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مكّة المكرّمة: القبض على ثلاثة مقيمين ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-06T13:06:37+03:00
2020-06-06T13:53:27+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 دقيقةآخر تحديث : منذ 48 دقيقة
مكّة المكرّمة: القبض على ثلاثة مقيمين ارتكبوا 13 قضية اعتداء على الأموال

كل الوطن – الرياض: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن الجهات الأمنية – بفضل الله – تمكنت من القبض على (ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والرابع من العمر) ارتكبوا (13) قضية اعتداء على الأموال بامتهانهم الترصد لكبار السن أثناء استخدامهم أجهزة الصراف الآلي ، والاحتيال عليهم بزعم المساعدة، ومن ثم استبدال بطاقاتهم بعد معرفة الأرقام السرية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386296

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