الشؤون الإسلامية: إيقاف الصلوات بمساجد جدة والاكتفاء برفع الأذان

كل الوطن – الرياض: أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الجمعة، تعميماً لمنسوبي المساجد بمدينة جدة، يتضمن إيقاف صلاة الجمعة والصلوات الخمس في المساجد بدءا من صلاة الفجر يوم غد السبت الرابع عشر من شهر شوال ١٤٤١هـ، ولمدة خمسة عشر يوماً والاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس، ويقال فيه “صلوا في بيوتكم”.

ويأتي التعميم الذي أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية استناداً إلى بيان وزارة الداخلية الصاد اليوم الجمعة الثالث عشر من شوال الجاري لعام 1441هـ، المشار فيه إلى التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، والذي تقرر معه إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا ومنها إيقاف الصلوات في المساجد، هذا ونسأل الله أن يرفع وباء كورونا وجميع الأوبئة عن بلادنا وبلاد المسلمين وجميع دول العالم.