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خادمة زوجة نتنياهو: كانت تجبرني على تقبيل قدميها كل يوم

كل الوطن- فريق التحرير
2020-06-06T15:14:48+03:00
2020-06-06T15:17:33+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
خادمة زوجة نتنياهو: كانت تجبرني على تقبيل قدميها كل يوم
Embassy Dedication Ceremony
كل الوطن  – سبتونيك :   اتهمت سيلفي جينيسيا خادمة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بالتعامل المسيء.

وبحسب صحيفة “معاريف”، استضافت القناة 12 العبرية جينيسيا التي تحدثت عن تجربتها خلال فترة إقامتها في منزل نتنياهو.

وقالت جينيسيا: “لقد طلبت مني سارة أن أقوم بتقبيل قدميها. لقد شعرت بخجل شديد. لدي أطفال وأحفاد، شعرت بالخجل عندما أخبرتني أنه ليس لدي أي خيار آخر”.

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وأضافت جنيسيا “كنت أقوم بالصلاة في الصباح، ولا أعرف أبدا متى سأخرج، 12 ساعة من دون طعام وشراب. لقد عانيت من الإهانة وأشياء مروعة”.

وأتمت جنيسيا “قبل وصولي، قيل لي ألا أذهب إلى للعمل هناك. لم يتم إخباري بالظروف قبل أن أبدأ”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386314

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