السعودية.. إنقاذ رجل وطفل ووفاة ثالث بعدما جرفت السيول سيارتهم – فيديو

كل الوطن – متابعات: أعلن الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة بالسعودية العقيد جمعان بن دايس الغامدي، إنقاذ شخصين ووفاة ثالث جرفت السيول سيارتهم في وادي نيرا.

السعودية.. إنقاذ رجل وطفل ووفاة ثالث بعدما جرفت السيول سيارتهم – فيديوصاعقة تقتل سعوديا وعددا من إبله (صورة)

وقال الغامدي، إنه “وبسبب الهطول الكثيف للأمطار في المنطقة وقعت عدة حوادث، وتم التعامل معها بما يقتضيه الموقف، كما وردت عدة بلاغات عن تساقط حجارة داخل باحات منازل وطرق”.

#وفاة شخص ونجاة شخصين -أحدهما طفل يبلغ من العمر 8 سنوات- بعد أن احتجز السيل مركبتهم داخل وادي نيرا في #الباحة pic.twitter.com/4CWG9Wj7MF — حقوق الضعوف (@hukusfof) June 5, 2020

وأهاب الدفاع المدني بالجميع الأخذ بما يرد من تحذيرات عن الحالة الجوية، والتي ستستمر حتى يوم الأحد القادم، وعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول بها.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، بورود بلاغ لغرفة العمليات عن احتجاز وغرق عدد من المواطنين.

وقال: “فرق الهلال الأحمر باشرت البلاغ بعد إخراج المصابين من قبل الدفاع المدني، واتضح أن مركبة جرفها السيل بداخلها 3 أشخاص، وبعد إخراجهم اتضح وفاة أحد الأشخاص في العقد الثالث من العمر بعد الكشف عليه، فيما أسعف اثنان (رجل وطفل) من إصابات طفيفة”.

المصدر: “وكالات سعودية”