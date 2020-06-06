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أنباء صادمة.. إنتاج لقاح «كورونا» للأمريكيين فقط

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
أنباء صادمة.. إنتاج لقاح «كورونا» للأمريكيين فقط
A researcher works on a vaccin against the new coronavirus COVID-19 at the Copenhagen's University research lab in Copenhagen, Denmark, on March 23, 2020. - At Copenhagen university, a team of about 10 researchers is working around the clock to develop a vaccine against Covid-19 that could apply for clinical trial before within nine months. The vaccine will be based on two components : the protein which is on the surface of the coronavirus, called the spike protein that researchers express in the lab and then attach it on the surface of a virus-like particle. (Photo by Thibault Savary / AFP)
  • واشنطن – وكالات  :  قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة، أنتجت بالفعل مليوني جرعة لقاح لفيروس «كورونا» المستجد، وإنها «جاهزة للاستعمال»، بمجرد أن يتحقق العلماء ما إذا كانت آمنة وفعالة، وفق ما نقل «سي إن بي سي».

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض «يتم إحراز تقدم هائل بشأن اللقاحات، في الواقع، نحن مستعدون للبدء من حيث النقل والخدمات اللوجستية».

ورفض المستشار الصحي في البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فوتشي، الذي يشارك في الجهود الأمريكية لإنتاج لقاح، التعليق على ما قاله ترامب في وقت لاحق، قائلاً: «لم أسمعه يقول ذلك».

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وأضاف تقرير الموقع، أن إدارة ترامب اختارت خمس شركات، كأكثر المرشحين على الأرجح لإنتاج لقاح للفيروس، ولم يذكر على أن أي منها بدأت إنتاج اللقاح.

وبسبب الوباء، يعمل مسؤولو الصحة والباحثون الأمريكيون، على تسريع تطوير اللقاحات المرشحة، من خلال الاستثمار في مراحل متعددة من البحث، على الرغم من أن القيام بذلك يمكن أن يكون بلا طائل، إذا ثبتت عدم فاعلية أو سلامة اللقاح

ويأمل المسؤولون والعلماء الأمريكيون، أن يكون لقاح «كورونا» جاهزاً في النصف الأول من عام 2021.

وقال ترامب الجمعة، إن المسؤولين الأمريكيين «يفهمون المرض الآن». ومع ذلك، قال العلماء إنهم ما زالوا لا يفهمون بشكل كامل الجوانب الرئيسة للفيروس، بما في ذلك كيفية استجابة الجهاز المناعي بمجرد تعرض الشخص لـ «كورونا».

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، ارتفع إلى مليون و862 ألفاً و656 حالة، بزيادة 20555 حالة على إحصائها السابق، موضحة أن عدد حالات الوفاة، ارتفع بواقع 1035 حالة، إلى 108064 حالة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386360

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