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أكثر من 796 مستفيدا من خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل في مستشفى حوطة سدير

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 53 ثانيةآخر تحديث : منذ 53 ثانية
أكثر من 796 مستفيدا من خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل في مستشفى حوطة سدير

كل الوطن – فريق التحرير: قدم  مستشفى حوطة سدير خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل لـعدد 796 مستفيداً ومستفيدة في منازلهم في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك منذ إطلاقها .

وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الرياض للوقاية من فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ ومنع انتشاره، والحد من التجمعات، وتوفير كافة الخدمات للمرضى والمراجعين، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم ، وذلك من خلال التواصل مع المستشفى برابط الكتروني وتسجيل كافة البيانات المطلوبه مثل رقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية.

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وتتضمن آليه العمل إستقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد يتم تعبئة الوصفة المعتمدة بحيث يتم جمع وصفات كل مريض على حده ومن ثم يتم الإتصال على المريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبيه عبر فريق ، حيث يتم إستلامها من قبل الفريق في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى بعد ان يتم إخطار كل مريض برسالة .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386388

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