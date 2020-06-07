نجم ليفربول السابق يعتذر عن ظهور مقطع إباحي بصورة نشرها لترامب

كل الوطن – وكالات: اعتذر لاعب ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، جون بارنز، السبت، على ظهور مقطع إباحي في صورة نشرها حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بارنز في تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “يجب أن أعتذر على الإساءة التي سببتها الصورة التي نشرتها لدونالد ترامب وكان قد أرسلها صديقي لي”.

I have to apologise for any offence caused as I posted a Donald trump picture sent to me by a friend.. on the camera roll under was a video of pornography.. I wasn’t aware that it was there and apologise once again for any offence caused — John Barnes (@officialbarnesy) June 6, 2020

وأضاف لاعب ليفربول السابق قائلا: “وكان أحد المقاطع الموجودة في استوديو الصور الخاص بهاتفي إباحيا، لم أنتبه لظهوره وأعتذر مرة أخرى عن أي إساءة سببتها”.

وكان بارنز البالغ 56 عاما قد نشر على حسابه في “تويتر” صورة لتعليق قالته والدة ترامب عنه، لكن الصورة التي التقطها على شكل Screenshot أظهرت مقطعا إباحيا محفوظا على هاتف اللاعب الإنجليزي.

وأثارت التغريدة استياء عدد من المتابعين، وجدلا كبيرا في التعليقات ما دفع لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، للاعتذار عن الخطأ الذي وقع به.