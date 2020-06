نجم ليفربول السابق يعتذر عن ظهور مقطع إباحي بصورة نشرها لترامب

كل الوطن – وكالات: اعتذر لاعب ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، جون بارنز، السبت، على ظهور مقطع إباحي في صورة نشرها حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بارنز في تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “يجب أن أعتذر على الإساءة التي سببتها الصورة التي نشرتها لدونالد ترامب وكان قد أرسلها صديقي لي”.

I have to apologise for any offence caused as I posted a Donald trump picture sent to me by a friend.. on the camera roll under was a video of pornography.. I wasn’t aware that it was there and apologise once again for any offence caused