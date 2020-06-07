تسجيل الدخول
» » نجم ليفربول السابق يعتذر عن ظهور مقطع إباحي بصورة نشرها لترامب

نجم ليفربول السابق يعتذر عن ظهور مقطع إباحي بصورة نشرها لترامب

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : منذ 48 ثانية
نجم ليفربول السابق يعتذر عن ظهور مقطع إباحي بصورة نشرها لترامب

كل الوطن – وكالات: اعتذر لاعب ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، جون بارنز، السبت، على ظهور مقطع إباحي في صورة نشرها حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال بارنز في تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “يجب أن أعتذر على الإساءة التي سببتها الصورة التي نشرتها لدونالد ترامب وكان قد أرسلها صديقي لي”.

اقرأ أيضا...

وأضاف لاعب ليفربول السابق قائلا: “وكان أحد المقاطع الموجودة في استوديو الصور الخاص بهاتفي إباحيا، لم أنتبه لظهوره وأعتذر مرة أخرى عن أي إساءة سببتها”.

وكان بارنز البالغ 56 عاما قد نشر على حسابه في “تويتر” صورة لتعليق قالته والدة ترامب عنه، لكن الصورة التي التقطها على شكل Screenshot أظهرت مقطعا إباحيا محفوظا على هاتف اللاعب الإنجليزي.

وأثارت التغريدة استياء عدد من المتابعين، وجدلا كبيرا في التعليقات ما دفع لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، للاعتذار عن الخطأ الذي وقع به.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386397

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.