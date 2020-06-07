غدا.. انطلاق الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل والمقرات المحوسبة

كل الوطن – الرياض: تطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين ولمدة يومين الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، إذ من المتوقع دخول أكثر من 300 ألف طالبًا وطالبة، وسيقدم الاختبار لهم في المنزل، أما الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حاسب آلي سيتاح لهم الاختبار في المقرات المحوسبة التي جهزتها الهيئة وعددها 102 مقراً موزعة في مناطق ومدن المملكة، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين 16 شوال 1441هـ وحتى يوم الخميس 26 شوال 1441هـ، بحسب الموعد المسبق المحدد لكل طالب.

وأكدت الهيئة استعدادها الكامل لإجراء الاختبار التحصيلي الفعلي عن بُعد، وذلك بعد أن قامت بتقديم الاختبار بشكل تجريبي للطلبة في منازلهم خلال الفترة من 6 – 11 شوال 1441هــ، بهدف التعرف على بيئة الاختبار، والتأكد من جاهزيتهم لاستخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية للاختبار.

وبينت الهيئة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد، كما طمأنت الهيئة الطلاب والطالبات المسجلين في الاختبار وأولياء أمورهم بتقديم بجميع الخدمات المساندة والدعم لهم لأداء الاختبار.

وحثّت الهيئة الطلاب والطالبات على الدخول لموقع التهيئة والتدريب الذي وفرته بشكل مجاني بهدف رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار التحصيل الدراسي، وذلك قبيل دخولهم الاختبار، حيث يحتوي الموقع على ثلاثة أقسام تشمل المفاهيم العلمية والأمثلة التدريبية، إضافة إلى الاختبارات التجريبية.

ودعت الهيئة جميع الطلبة من الاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كبوابة الدعم والمساندة https://support.etec.gov.sa ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة https://www.etec.gov.sa/ar/Pages/ContactUs.aspx والرقم الموحد 920033555، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر [email protected]، لتقديم الخدمات المساندة لهم والإجابة عن جميع استفساراتهم.