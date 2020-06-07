ترامب يسحب الحرس الوطني من واشنطن

كل الوطن – وكالات: أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الحرس الوطني بالانسحاب من العاصمة واشنطن، بعد انحسار حدة الاحتجاجات فيها.

وكتب ترامب: “أعطيت للتو أمرا لقوات الحرس الوطني حتى تبدأ الانسحاب من العاصمة واشنطن، بما أن الأمور صارت تحت السيطرة الكاملة الآن. سوف يذهبون (الحرس الوطني) إلى منازلهم، لكنهم قد يعودون بسرعة مرة أخرى إذا تطلب الأمر. لقد خرج عدد قليل من المتظاهرين ليلة أمس”.

وأشار في تغريدة سابقة إلى أن “قناتي CNN وMSDNC تقومان بكل ما في وسعهما لتأجيج المتظاهرين، لكنه ولحسن الحظ فإن القليل من الناس يشاهدون هذين القناتين”.

المصدر: “تويتر”