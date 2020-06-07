قوات الجيش اليمني تصل كبرى مدن أبين والمعسكرات والمواقع تتساقط من يد الانتقالي

كل الوطن مارب برس : سيطرت قوات الجيش الوطني صباح اليوم الاحد على منطقة الدرجاج التابعة لمديرية خنفر محافظة أبين(جنوب اليمن) بعد معارك خاضتها مع مليشيات الانتقالي المدعوم من الامارات.

ونقل مأرب برس عن مصدر ميداني قوله أن أبطال الجيش دخلوا منطقة الدرجاج وسط ترحيب من أهالي المنطقة الذين خرجوا لاستقبال ابطال الجيش الوطني بعد طرد مليشيات الانتقالي وهروبها من المنطقة.

وأشار المصدر أن الجيش الوطني نفذ هجوم صباح اليوم تمكن فيه من السيطرة على معسكر السويدا المطل على منطقة الدرجاج واستعاد عدد من الأطقم والآليات والأسلحة بينها اسلحة حرارية كانت بحوزة مليشيات الانتقالي.

وأكد أن الجيش قام بأسر 15 من أفراد المليشيات بعد فرار العشرات منهم أثناء المواجهات، مشيرا أن أفراد الجيش يقومون بعملية التمشيط وتأمين المناطق التي تم السيطرة عليها صباح اليوم.

والدرجاج هي من مناطق مديرية خنفر شمال زنجبار عاصمة محافظة أبين وتقع على بعد نحو 5 كيلو فقط من مدينة جعار مركز مديرية خنفر، وتتمركز قوات الشرعية فيها حاليا.

*الوصول الى كبرى مدن ابين

ووصلت طلائع الجيش الوطني ظهر اليوم الى مدينة جعار بمحافظة أبين وسط ترحيب واستقبال من الأهالي.

وقال مصدر ميداني أن قوات الجيش دخلت مدينة جعار،بعد سيطرتها على منطقة الدرجاج عقب فرار مليشيات الانتقالي منها بعد اشتباكات مع ابطال الجيش.

وأشار المصدر أن أبطال الجيش سيطروا على معسكر الحراري التابع لقائد الحزام الأمني في أبين عبداللطيف السيد بعد اشتباكات أصيب فيها المدعو عبدالرحمن الشنيني نائب عبداللطيف السيد وتم نقله إلى عدن.

كما سيطرت قوات الجيش على موقع جبل خنفر وسط مدينة جعار.