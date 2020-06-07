تسجيل الدخول
» » بالفيديو.. مطربة إسبانية شهيرة تؤدي أغنية لنانسي عجرم بكل أحاسيسها

بالفيديو.. مطربة إسبانية شهيرة تؤدي أغنية لنانسي عجرم بكل أحاسيسها

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-07T18:12:23+03:00
2020-06-07T18:14:27+03:00
فيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
بالفيديو.. مطربة إسبانية شهيرة تؤدي أغنية لنانسي عجرم بكل أحاسيسها

كل الوطن – وكالات: أدت المغنية الإسبانية الشهيرة أنديا مارتينيز India Martínez أغنية باللغة العربية للمطربة اللبنانية نانسي عجرم، بكل جوارحها وإحساسها وبصوت عذب.

وتعتبر المطربة مارتينيز التي تحمل سمات أهل الشرق وعنفوانهم، من أشهر المغنيات على الساحة الإسبانية ودائما ما تختص في أداء أغاني الفلامنكو.

اقرأ أيضا...

والأغنية التي أدتها المطربة الإسبانية باللغة العربية وباللهجة المصرية تحمل اسم”انت إيه مش كفاية عليك تجرحني حرام عليك”.

وكان الملاحظ في أداء المطربة مارتينيز لهذه الأغنية الطربية العاطفية تفاعلها معها بكل انفعالاتها وعواطفها لدرجة التعبير عنها بكل تقاسيم وجهها الشرقية.

ويمكنكم المقارنة بين أداء المطربة الإسبانية لهذه الأغنية وأداء صاحبتها الأصيلة نانسي عجرم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها هذه المغنية الإسبانية الشهيرة أغنية باللغة العربية، إذ سبق لها أن غنت مقاطع طربية باللغة العربية لعدة فنانين.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386454

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.