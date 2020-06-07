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الصحة العالمية تحذر مَن يتعاطى الشيشة وتنبه الى دورها في نقل عدوى كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
الصحة والجمالمنوعات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
الصحة العالمية تحذر مَن يتعاطى الشيشة وتنبه الى دورها في نقل عدوى كورونا

كل الوطن – وكالات :  حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر الشيشة ودورها في نقل عدوى كورونا، داعية الدول إلى حظرها.

وقالت في بيان نشر على موقع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن 15 دولة في إقليم شرق المتوسط اتخذت قرارًا جريئًا بحظر استخدام الشيشة مؤقتًا في الأماكن العامة، بالإضافة إلى دولتين حظرتهما سابقا، مما يجعل العدد

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الإجمالي للدول التي حظرت استخدام الشيشة في الأماكن العامة 17.

كما نبهت إلى أن استخدام الشيشة يعتبر وسيلة محتملة لانتشار كوفيد 19 بسبب استعمالها المشترك بين عدة أشخاص، لا سيما في الأماكن العامة، والتجمعات الاجتماعية، كما تجعل وسيلة التدخين تلك التباعد الجسدي مستحيلاً.

إلى ذلك، دعت إلى التمسك بالحظر المفروض على استخدام التبغ والشيشة والسجائر الإلكترونية في جميع الأماكن العامة، لأسباب تتعلق بالصحة العامة، على الرغم من رفع القيود أو تخفيفها.

وأوصت المنظمة الأممية أن تحظر كافة البلدان وبشكل شامل التدخين في جميع الأماكن العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386460

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