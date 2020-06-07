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ابنة رجاء الجداوي تكشف عن الحالة الصحية لوالدتها.. ونائب مدير المستشفى: حالتها بيد الله

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
ابنة رجاء الجداوي تكشف عن الحالة الصحية لوالدتها.. ونائب مدير المستشفى: حالتها بيد الله

كل الوطن – وكالات: أكدت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أن “الحالة الصحية لوالدتها مستقرة إلى حد ما ولا يوجد أي جديد بها”، مشيرة إلى أن والدتها في العناية المركزة.

وقالت في تصريحات لجريدة “اليوم السابع” المصرية: “وضع أمي مستقر الحمد لله”، ولم تشهد أي تطورات خلال الأيام الماضية، مضيفة أنها لا تزال في غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل الطبي في الإسماعيلية، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء من الفيروس.

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من جانبه، أكد نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية محمد رضا، أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى مستقرة، موضحا أن الحالة على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدم ولم تتأخر.

وأضاف أن الأطباء فى مستشفى أبو خليفة ينتظرون تحسن فى حالة الفنانة رجاء الجداوي، مشددا على أن الأطباء المتابعين لحالتها مستائين من الشائعات المتداولة عن حالتها الصحية، مؤكدا أنه حتى الآن الوضع مستقر، وأن تحسن حالتها الصحة بيد الله وحده.

ودخلت رجاء الجداوي العناية المركزة، الأيام الماضية، بعد شعورها بضيق في التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة، واحتاجت إلى أوكسجين، وتم وضعها على جهاز CPAP.

وأصيبت الفنانة المصرية الكبيرة، رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو الماضي.

المصدر: اليوم السابع

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386464

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