الخلافات تضرب إدراة ترامب… الرئيس الأمريكي صرخ في وجه وزير الدفاع بسبب موقفه من الاحتجاجات

كل الوطن – رويترز : أكد مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس دونالد ترامب، سعى لنشر 10 آلاف جندي في العاصمة واشنطن لمنع استمرار الاحتجاجات، إلا أن إدارته رفضت ذلك بشدة.

وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه لوكالة “رويترز“، إن ترامب قال لمستشاريه خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي إنه يريد نشر 10 آلاف جندي من قوات الجيش في منطقة واشنطن لوقف الاحتجاجات على مقتل المواطن ذي البشرة

السوداء، جورج فلويد، على يد عناصر في شرطة مدينة مينيابوليس.

وأوضح المسؤول أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، ووزير العدل، وليام بار، أوصوا في ذلك الاجتماع بعدم نشر القوات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع شهد خلافات في الرأي.