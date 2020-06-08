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مصادر قبلية: مقتل أحد أبرز شيوخ قبائل قحطان في السعودية والخليج

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
مصادر قبلية: مقتل أحد أبرز شيوخ قبائل قحطان في السعودية والخليج

كل الوطن – متابعات: أعلن ملتقى قبائل شريف قحطان اليوم الأحد، عن مقتل أحد رموز قبيلة قحطان الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني، بمحافظة الحرجة في منطقة عسير جنوب السعودية.

https://twitter.com/Shurif_Tribe/status/1269711210569744384
وذكر ملتقى قبائل شريف قحطان الرسمي عبر موقع “تويتر”، أنه سيتم تشييع جثمان الشيخ مسفر في الساعات القليلة المقبلة، وسط إجراءات وقائية معينة.

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وضجت مواقع التواصل حول سبب وفاة الشيخ مسفر، إذ تداولت مصادر محلية أنباء تقول إن السنحاني قتل على يد يمنيين أحدهم طباخه.

ولاحقا، ذكرت صفحة “منصات قحطان الإعلامية” عبر “تويتر” أنه تم القبض على قتلة الشيخ مسفر في عقبة مركز مربه في أسفل عقبة ضلع.

https://twitter.com/qahtan_tribe/status/1269645187615203328
وعرف الشيخ مسفر في السعودية والخليج كأحد أبرز شيوخ قبائل قحطان كما اشتهر بأعماله الخيرية، وأطلق رواد “تويتر” عقب وفاته وسم “وفاة الشيخ مسفر بن وقيان”.

المصدر: تويتر

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386474

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