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السعودية تنفي استئناف رحلاتها الدولية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
السعودية تنفي استئناف رحلاتها الدولية

كل الوطن – الرياض: نفت شركة مطارات الرياض اليوم الأحد، استئناف الرحلات الدولية، وأكدت أن الأخبار المتداولة بهذا الشأن تخص إعادة المواطنين من خارج المملكة، وعودة المقيمين الراغبين إلى بلدانهم.

وأوضحت الشركة، أن “ما تم تداوله بشأن تحديد يوم غدا الاثنين الـ8 من يونيو، موعدا لاستئناف الرحلات الجوية الدولية عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تخص انتقال العمليات التشغيلية للرحلات الدولية المرتبطة بالمبادرتين، حسب الخطة المقررة من الصالة رقم (1) في المطار إلى الصالة رقم (2)”.

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وأضافت: “أن موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة”.

بدورها، أكدت سلطات “مطار الملك خالد الدولي” بالرياض، على أن “الرحلات الدولية ما زالت معلقة حتى إشعار آخر، وأنه سيتم الإعلان في حال استئنافها عبر القنوات الرسمية”.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386477

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