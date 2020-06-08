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” بايدن ” المرشح الرئاسي الديمقراطي يلتقي غدا بأسرة فلويد

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
” بايدن ” المرشح الرئاسي الديمقراطي يلتقي غدا بأسرة فلويد

كل الوطن  – “نيويورك تايمز”  :  يسافر المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إلى ولاية هيوستن الأمريكية غدا الاثنين للقاء أسرة المواطن الأمريكي جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة الأمريكية.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن مساعدي بايدن أن الهدف من الزيارة هي تقدمة التعازي لأسرة فلويد وتسجيل رسالة مصورة ليتم إذاعتها بقداس جنازة فلويد الذي سيقام في وقت لاحق من ذات اليوم في هيوستن.

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ومن غير المتوقع أن يشارك بايدن في القداس تجنبا لتسبب الحرس المرافق له في أي تشتيت للمعزين.

وأجج مقتل المواطن الأمريكي الأفريقي الأصل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن بالولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت.

ويذكر أن فلويد توفي في المستشفى بعد إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بطريقة قاسية في مدينة مينيابوليس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386485

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