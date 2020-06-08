«مركز جدة للمعارض» يتحول إلى مستشفى ميداني بسعة 500 سرير ” صور “

وأوضح علي الشهري اختصاصي إدارة الكوارث والطوارئ مدير المستشفى الميداني، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الحالات التي يستقبلها المستشفى تقتصر على المحولة من المستشفيات المنتشرة بأرجاء مدينة جدة

لتخفيف الضغط، ونسبة الأشغال عليها، مشيراً إلى أن تجهيز المستشفى الميداني تم في 30 يوماً، وهو مختص بتقديم الخدمة لمصابي «كورونا»، واستقبل 12 حالة حتى اللحظة.

وأضاف أن جميع الكوادر الطبية هي من الطاقم الطبي لصحة جدة؛ حيث يوجد أطباء باطنية وصدر ومكافحة عدوى من استشاريين واختصاصيين وتمريض ذي كفاءة عالية.