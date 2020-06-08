تسجيل الدخول
» » » مستشفى الولادة بالخرج.. أكثر من 130 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل

مستشفى الولادة بالخرج.. أكثر من 130 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مستشفى الولادة بالخرج.. أكثر من 130 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل

كل الوطن – فريق التحرير: قدم مستشفى الولادة والاطفال بالخرج خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل ممثلة لـعدد 130 مستفيدة في منازلهم في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك منذ إطلاقها ، وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الرياض للوقاية من فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ ومنع انتشاره، والحد من التجمعات، وتوفير كافة الخدمات للمرضى والمراجعين، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم ، وذلك من خلال التواصل مع المستشفى هاتفياً وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية.

وتتضمن آليه العمل إستقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد يتم تعبئة الوصفة المعتمدة بحيث يتم جمع وصفات كل مريض على حده ومن ثم يتم الإتصال على المريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبيه عبر فريق ، حيث يتم إستلامها من قبل الفريق في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى بعد ان يتم إخطار كل مريض برسالة .

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386503

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.