القبض على مقيم يمني قتل مواطنا غدرًا في عسير

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيم (يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره)، بوقت وجيز، وذلك بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير السن غدرًا بسيارته، في محافظة الحرجة، وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته للنيابة العامة.
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