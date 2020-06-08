تدشين الباب القبلي للمسجد النبوي

كل الوطن – الرياض: بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس تسمية باب رقم 42 بالمسجد النبوي بالتسمية الجديدة ” الباب القبلي “.
هذا وتبلغ أبواب الحرم الشريف في آخر توسعة له أكثر من 100 باب ، وكان عددها في العهد النبوي الشريف ثلاثة أبواب ، باب في الجهة الجنوبية من المسجد حيث كانت القبلة إلى بيت المقدس شمالاً ، وباب في الشرق ، ويسمى باب النبي ، وباب عثمان أيضاً، ثم اشتهر بعد ذلك بباب جبريل ، والباب الثالث في الغرب ، ويسمى باب عاتكة لقربه من بيتها ويعرف اليوم بباب الرحمة ، ثم حول الباب الجنوبي مع تحويل القبلة فصار في الجهة الشمالية للمسجد الشريف، وكانت عضادتي الأبواب في هذه العمارة من الحجارة.