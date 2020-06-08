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تدشين الباب القبلي للمسجد النبوي

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقدين ودنيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
تدشين الباب القبلي للمسجد النبوي

كل الوطن – الرياض: بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة دشن الرئيس العام لشؤون ⁧‫المسجد الحرام‬⁩ والمسجد النبوي‬⁩ الشيخ د. عبدالرحمن السديس تسمية باب رقم 42 بالمسجد النبوي‬⁩ بالتسمية الجديدة ” الباب القبلي “.

هذا وتبلغ أبواب الحرم الشريف في آخر توسعة له أكثر من 100 باب ، وكان عددها في العهد النبوي الشريف ثلاثة أبواب ، باب في الجهة الجنوبية من المسجد حيث كانت القبلة إلى بيت المقدس شمالاً ، وباب في الشرق ، ويسمى باب النبي ، وباب عثمان أيضاً، ثم اشتهر بعد ذلك بباب جبريل ، والباب الثالث في الغرب ، ويسمى باب عاتكة لقربه من بيتها ويعرف اليوم بباب الرحمة ، ثم حول الباب الجنوبي مع تحويل القبلة فصار في الجهة الشمالية للمسجد الشريف، وكانت عضادتي الأبواب في هذه العمارة من الحجارة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386522

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