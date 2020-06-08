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إغلاق مستشفى خاص بالشرقية بعد ثبوت إصابة عدد من منسوبيه بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-08T13:01:04+03:00
2020-06-08T13:01:42+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
إغلاق مستشفى خاص بالشرقية بعد ثبوت إصابة عدد من منسوبيه بكورونا

كل الوطن – الرياض: أوضح المتحدث الرسمي لصحة الشرقية أسعد سعود ثبوت إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بالكامل أمس السبت بعد ثبوت حالات مصابة بفايروس كورونا المستجد بين منسوبيه، مع استمرار تقديم الرعاية الصحية بالأقسام الداخلية كالحالات المنومة، وكذلك إغلاق العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، مبينا بأن تقرير لمكافحة العدوى يتم بشكل يومي ويرفع للجهة المختصة بمقام الوزارة.

وأكد بأنه تم تشكيل فريق عمل خاص لتقديم الاستشارة والمشاركة في إدارة الأزمة من قبل مركز القيادة والتحكم بصحة الشرقية وباشر الفريق عمله، فيما تجري المتابعة والعمل اليومي بالتنسيق مع مركز القيادة بالوزارة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386528

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