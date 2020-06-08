تسجيل الدخول
» » » العثور على “معتل” تواجد في منطقة نائية بالقصيم

العثور على “معتل” تواجد في منطقة نائية بالقصيم

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-08T13:20:09+03:00
2020-06-08T13:20:21+03:00
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
العثور على “معتل” تواجد في منطقة نائية بالقصيم

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغاً، صباح اليوم الأحد، عن تغيب شخصٍ يعاني من اعتلالات نفسية، مواطن – في العقد الثالث من العمر، وقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي – بفضل من الله -، عن رصد تواجده في منطقة نائية، وعند مباشرة رجال الأمن في التعامل معه حاول الهرب بالتهجم عليهم بالحجارة، مما اقتضى التعامل معه بما ينسجم وحالته الصحية للسيطرة عليه دون أن يلحق أذى بنفسه.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386530

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.