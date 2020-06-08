موسكو – د ب ا : أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الإثنين عن تسجيل 112 حالة وفاة و8985 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى عدد للوفيات منذ 26 آيار/مايو الماضي.

وبلغ إجمالي الوفيات 5971 منذ بدء تفشي الوباء في روسيا ، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 476658، حسب بيانات نشرها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المركز أن 3957 مصابا تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، لتصبح حصيلة المتعافين 230688 شخصا.

وتشير بيانات المركز، إلى أن 6ر36% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو، البؤرة الأكبر لتفشي الوباء في روسيا، تراجع مؤشر الوفيات اليومية من 55 أمس الأحد إلى 51 اليوم الإثنين، تزامنا مع انخفاض حالات الشفاء الجديدة من 2283 أمس إلى 1633 اليوم، بينما شهدت الزيادة اليومية للإصابات ارتفاعا طفيفا من 1956 أمس إلى 2001 اليوم.

وبلغت حصيلة حالات كورونا في المدينة حتى الآن 197018 إصابة و2970 وفاة و104374 حالة شفاء، بحسب “روسيا اليوم”.