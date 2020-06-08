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سمو وزير الداخلية يدشن تطبيق «ميدان»… وجه باعتماده كمنصة موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
سمو وزير الداخلية يدشن تطبيق «ميدان»… وجه باعتماده كمنصة موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية

  كل الوطن   – واس :   دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بمكتبه في الوزارة عبر الاتصال المرئي تطبيق «ميدان»، الذي تم تطويره بالشراكة التقنية بين الأمن العام، والمديرية

العامة لمكافحة المخدرات، ومركز المعلومات الوطني؛ وذلك في إطار الإستراتيجية الأمنية للتحول الرقمي لرفع مستوى الأداء الأمني الميداني للوصول المعلوماتي المباشر -للفرق الأمنية الميدانية- إلى قواعد البيانات الأمنية بالأنظمة

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المعمول بها في وزارة الداخلية مثل نظام «أمن» للأمن العام، ونظام «مدار» للمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ووجه سموه باعتماد تطبيق «ميدان» ليكون منصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الأمنية الميدانية بمختلف قطاعات وزارة الداخلية لضبط المخالفات وتنظيم إجراءات تسليم القضايا للجهات المختصة بالقطاعات الأمنية إلكترونياً.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386561

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