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عادل الجبير بحث مع أبي زيد وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المستجدات الإقليمية والدولية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
عادل الجبير بحث مع أبي زيد وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المستجدات الإقليمية والدولية

واس – كل الوطن  :   استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض أمس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منها تطورات جائحة فايروس كورونا المستجد وجهود البلدين في احتواء تداعياته. كما التقى الجبير عبر الاتصال المرئي، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة.

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وجرى خلال اللقاء المرئي استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك جائحة كورونا حول العالم والجهود المبذولة للتصدي لها.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386564

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