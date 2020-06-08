“بركان الغضب” الليبي التابع للوفاق يتحدث عن “أرتال عسكرية مصرية ضخمة”!

كل الوطن – وكالات: قالت صفحة تتحدث باسم “غرفة عمليات بركان الغضب” إن ما وصفتها بـ”الأرتال العسكرية الضخمة المصرية التي توجهت إلى الحدود مع ليبيا”، لم تدخل الأراضي الليبية، وانتشرت على الخط الحدودي.

ورأت هذه الغرفة التابعة لقوات الوفاق أن مهمة هذه القوات تنحصر فقط في تعزيز “النقاط العسكرية بين البلدين”.

وكانت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو زعمت أنها لارتال ضحمة من حاملات الدبابات المصرية متجهة إلى الحدود مع ليبيا، ولقطارات تنقل عتادا وعربات عسكرية تتحرك في نفس الاتجاه.

المصدر: مواقع ليبية