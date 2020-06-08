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مصر.. ارتفاع عدد ضحايا كورونا بين الأطباء إلى 52

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-08T15:09:59+03:00
2020-06-08T15:10:53+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مصر.. ارتفاع عدد ضحايا كورونا بين الأطباء إلى 52

كل الوطن – روسيا اليوم: أعلنت نقابة الأطباء في مصر، عن وفاة طبيبين جديدين بسبب فيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات بين صفوف الأطباء في البلاد إلى 52 حتى الآن.

وكشف الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، عن وفاة الطبيبين محمد حسن عمر استشاري الحميات بالأقصر، ونبيل خليفة استاذ العظام طب عين شمس، لافتا إلى “ارتفاع إجمالي عدد ضحايا الأطباء، إلى 52 حتى الآن على مستوى مصر”.

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وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أمس الأحد في آخر إحصائية تسجيل 39 وفاة و1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 34079، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 1237 حالة.

المصدر: RT+الوطن

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386583

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