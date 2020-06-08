موريتانيا.. إصابة وزير الشؤون الإسلامية بكورونا

كل الوطن – وكالات: أكدت مصادر رسمية موريتانية إصابة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب بفيروس كورونا كوفيد-19.

وقال المستشار الإعلامي للوزير، إنه كان يزاول عمله في مكتبه وشعر بأعراض خفيفة، وبعد خضوعه للفحص تأكدت إصابته يوم أمس الأحد.

وتعد هذه أول إصابة مؤكدة في صفوف الشخصيات الوزارية في البلاد، وسبق أن أعلن عن إصابة عدة مسؤولين حكوميين.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أمس الأحد، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى في البلاد منذ منتصف مارس الماضي إلى 1049 شخصا.

كما سجلت الوزارة 6 وفيات جديدة لترتفع حصيلة وفيات كورونا إلى 55 حالة، مقابل 4 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 108 حالات.

المصدر: صحراء ميديا