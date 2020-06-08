أمير الرياض يستقبل مدير عام الشؤون الصحية الجديد بالمنطقة

كل الوطن – فريق التحرير: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم،مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني وذلك عقب تعيينه في منصبه .

وتمنى سموه، التوفيق والنجاح له فيما كلف به ، مشدداً على أهمية التعاون ومضاعفة الجهود في هذه الجائحة العالمية كورونا، مبيناً ما بذلته القيادة الحكيمة من تسخير الإمكانيات كافة وبذل الغالي والنفيس في مواجهتها .

من جانبه عبّر الدكتور الشهراني عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض ، منوها بتوجيهات سموه التي ستكون دافعاً للاستمرار في الإنجاز .