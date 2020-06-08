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الرئيس التونسي يلغي حظر التجوال بعد السيطرة على كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
الرئيس التونسي يلغي حظر التجوال بعد السيطرة على كورونا

كل الوطن – الرياض: قرر الرئيس التونسي قيس سعَيد اليوم، رفع حظر التجول بكامل الأراضي التونسية ابتداء من اليوم.

ويأتي هذا القرار بحسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية، بعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وذلك على إثر ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد.

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وبمقتضى ذلك تم إنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين عدد 24 لسنة 2020، المتعلق بمنع التجول بكامل تراب الجمهورية، وعدد 28 لسنة 2020 المتعلق بتحديد التجول والتجمعات خارج أوقات منع التجول.

وكانت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن عليه صرحت اليوم، أن مرور خمسة أيام دون تسجيل أي حالات إصابة، لا وافدة ولا محلية دليل على أنه تمت فعلَا السيطرة على هذا الوباء في تونس، موصية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية في المرحلة المقبلة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386627

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