كل الوطن – الرياض : أعلنت الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل (3369) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (105283) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (30013) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1632) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (1707) حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (74524) حالة.

وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها (3369) حالة، 52٪من الحالات تعود لسعوديين و48٪ لغير سعوديين، و31٪ من الحالات للإناث، و69٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 11٪، والبالغين 84٪.

وذكرت بأن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (746) حالة، وجدة (577) حالة، ومكة المكرمة (376) حالة، والدمام (301) حالة، والهفوف (241) حالة، والقطيف (224) حالة، والخبر (180) حالة، والمدينة المنورة (124) حالة، والظهران (99) حالة، والطائف (42) حالة، والدرعية (41) حالة، وخميس مشيط (38) حالة، والمبرز (33) حالة، والجبيل (28) حالة، والخرج (22) حالة، وتبوك (21) حالة، ورأس تنورة (19) حالة، ووادي الدواسر (18) حالة، وحفر الباطن (15) حالة، وابها (13) حالة، والعارضة (13) حالة، وجازان (13) حالة، وعرعر (13) حالة، وينبع (10) حالات، وبيشة (9) حالات، ونجران (9) حالات، وأبو عريش (8) حالات، وبيش (8) حالات، وصبيا (8) حالات، والجفر (7) حالات، والعيون (6) حالات، والنعيرية (6) حالات، ومهد الذهب (5) حالات، وبريدة (5) حالات، والخرمة (5) حالات، والنماص (5) حالات، والخفجي (5) حالات، وشرورة (5) حالات، وصامطة (4) حالات، ورابغ (4) حالات، وضباء (4) حالات، وأحد رفيدة (3) حالات، وبقيق (3) حالات، والليث (3) حالات، والعويقلة (3) حالات، والمزاحمية (3) حالات، والسليل (3) حالات، والباحة حالتان، والمندق حالتان، وطبرجل حالتان، وعيون الجواء حالتان، ورياض الخبراء حالتان، والقنفذة حالتان، ومحايل عسير حالتان، ورجال ألمع حالتان، وصفوى حالتان، ورويضة العرض حالتان، وحالة واحدة في كل من العقيق، والمخواة، والقرى، وبلجرشي، وعنيزة، وثريبان، وظلم، والحرجة، والقحمة، وظهران الجنوب، وقرية العليا، وحائل، وفيفاء، وخليص، وخباش، والشعبة، والدلم، والزلفي، وحريملاء، ورفائع الجمش، وتمير.

كما بلغ عدد الوفيات (746) حالات، بإضافة (34) حالة وفاة جديدة

وأشارت الى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (7033333) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3149989) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (403131) ألف حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (18578) فحص جديد ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (976815) فحص.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.