الصين تكشف عن قطار خرافي دون قائد… فيديو

ويصل طول شريط السكة الحديدية، التي سيتحرك عليها القطار إلى 15.4 كيلومتر، يقطعها دون قائد، خاصة أنه مزود بنظام آلي لمراقبة الطريق، ونظام تموضع.

ولفتت الصفحة إلى أنه من المتوقع أن يتم السماح للعامة باستخدام القطار الجديد، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتساهم خطوط السكك الحديدية في دعم حركة العاملين والبضائع بين ربوع الصين، خاصة المناطق الصناعية والتجارية، التي تعتبر أن زمن وصول الناس والبضائع من العوامل، التي يتم دراستها قبل بدء أي مشروع استثماري.