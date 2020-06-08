تسجيل الدخول
» » الصين تكشف عن قطار خرافي دون قائد… فيديو

الصين تكشف عن قطار خرافي دون قائد… فيديو

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : منذ 42 ثانية
الصين تكشف عن قطار خرافي دون قائد… فيديو

كل الوطن- وكالات – سبتونيك :  تطوّر الصين شبكة واسعة من خطوط السكك الحديدية، التي تسهل حركة الناس والبضائع بين أطرافها، لدعم جهود التنمية.

وإضافة إلى الشبكات الداخلية، أصبحت الصين تمتلك خط سكة حديدية يربطها بالقارة الأوروبية، لكن الجديد هو تطويرها لقطارات روبوتية، يمكنها الحركة من منطقة إلى أخرى دون قائد.

اقرأ أيضا...

ذكرت ذلك صفحة “مودرن تشاينا”، على “تويتر”، مشيرة إلى أن القطار الجديد تم الكشف عنه في مدينة تشونغ تشينغ، التي تعد أكبر مركز صناعي وتجاري  جنوب غربي الصين.

ويصل طول شريط السكة الحديدية، التي سيتحرك عليها القطار إلى 15.4 كيلومتر، يقطعها دون قائد، خاصة أنه مزود بنظام آلي لمراقبة الطريق، ونظام تموضع.

ولفتت الصفحة إلى أنه من المتوقع أن يتم السماح للعامة باستخدام القطار الجديد، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتساهم خطوط السكك الحديدية في دعم حركة العاملين والبضائع بين ربوع الصين، خاصة المناطق الصناعية والتجارية، التي تعتبر أن زمن وصول الناس والبضائع من العوامل، التي يتم دراستها قبل بدء أي مشروع استثماري.

ihWYhqjgt2TBpd3i - كل الوطن

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386636

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.