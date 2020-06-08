تطويل الشعر بسرعة بـ4 خطوات وأقوى ماسك طبيعي

كل الوطن – سيدتي: إذا كنت تشعرين بأن شعرك لا ينمو بشكل كاف، فلا بد لك من أخذ بعض الأمور الضرورية بالاعتبار، والتي ستشكل تحولاً جذرياً في طول شعرك، إذ إن بعض الخطوات الروتينية السهلة ستعزز من نمو شعرك بالسرعة المطلوبة، سنوردها لك في هذا المقال، إضافة الى أقوى ماسك طبيعي لـ تطويل الشعر بسرعة.

مما لا شك فيه أنه لا يمكن للمرأة الاستغناء كلياً عن أدوات التصفيف والتمليس، وذلك رغم الضرر الذي تسببه للشعر. لكن بالإمكان إراحة الشعر منها من حين الى الآخر، إذ إن تعريض الشعر للحرارة المرتفعة بشكل مكثف يؤدي الى هشاشة الشعر وجفاف خصلاته وتكسرها، مما يحد من نمو الشعر كثيراً.

إن كنت تستخدمين مستحضرات مغذية لشعرك وفروة، فلا تظني أنها كافية لينمو شعرك بالشكل الكافي، لأنه عليك اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن المهمة والمفيدة للشعر، بخاصة الزنك والحديد وفيتامينَي A، وc، وهكذا تحدين من تساقط شعرك وتسرّعين في نموه.

للزيوت الطبيعية دور رئيسي في تغذية فروة الرأس وترطيبها، مما ينعكس إيجاباً على طول الشعر. لذلك احرصي دائماً على صنع ماسكات منها وتطبيقها على شعرك، لا سيما زيت الخروع وزيت السمسم وزيت جوز الهند. فقط انقعي شعرك بأحد هذه الزيوت أو اثنين منها، واتركيه مدة ساعة من الوقت. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

يساعد البروتين الشعر على إنتاج الأحماض الأمينية التي تؤدي دوراً كبيراً في نموه وجعله قوياً وصحياً، لذلك اختاري دائماً مستحضرات العناية بالشعر الغنية بالبروتين، لا سيما الشامبو والبلسم، نظراً الى أنه الأكثر استخداماً للشعر.

في وعاء، اخفقي بيضة واحدة جيداً، من ثم أضيفي إليها نصف كوب من كل من زيت اللوز وزيت الخروع. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة. طبقي الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، مع الحرص على تدليك شعرك بهدوء، وذلك حتى يتغلغل الخليط داخله. بعدها، لفي شعرك بكيس بلاستيكي واتركيه مدة ساعتين كاملتين. وفي النهاية، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.