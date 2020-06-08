تسجيل الدخول
» » تطويل الشعر بسرعة بـ4 خطوات وأقوى ماسك طبيعي

تطويل الشعر بسرعة بـ4 خطوات وأقوى ماسك طبيعي

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
تطويل الشعر بسرعة بـ4 خطوات وأقوى ماسك طبيعي

كل الوطن – سيدتي: إذا كنت تشعرين بأن شعرك لا ينمو بشكل كاف، فلا بد لك من أخذ بعض الأمور الضرورية بالاعتبار، والتي ستشكل تحولاً جذرياً في طول شعرك، إذ إن بعض الخطوات الروتينية السهلة ستعزز من نمو شعرك بالسرعة المطلوبة، سنوردها لك في هذا المقال، إضافة الى أقوى ماسك طبيعي لـ تطويل الشعر بسرعة.

مما لا شك فيه أنه لا يمكن للمرأة الاستغناء كلياً عن أدوات التصفيف والتمليس، وذلك رغم الضرر الذي تسببه للشعر. لكن بالإمكان إراحة الشعر منها من حين الى الآخر، إذ إن تعريض الشعر للحرارة المرتفعة بشكل مكثف يؤدي الى هشاشة الشعر وجفاف خصلاته وتكسرها، مما يحد من نمو الشعر كثيراً.

اقرأ أيضا...
6778701 897869898 - كل الوطن
6778691 128707380 - كل الوطن
6778696 1366696619 - كل الوطن
6778686 718492649 - كل الوطن
6778676 221834109 - كل الوطن

إن كنت تستخدمين مستحضرات مغذية لشعرك وفروة، فلا تظني أنها كافية لينمو شعرك بالشكل الكافي، لأنه عليك اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن المهمة والمفيدة للشعر، بخاصة الزنك والحديد وفيتامينَي A، وc، وهكذا تحدين من تساقط شعرك وتسرّعين في نموه.

للزيوت الطبيعية دور رئيسي في تغذية فروة الرأس وترطيبها، مما ينعكس إيجاباً على طول الشعر. لذلك احرصي دائماً على صنع ماسكات منها وتطبيقها على شعرك، لا سيما زيت الخروع وزيت السمسم وزيت جوز الهند. فقط انقعي شعرك بأحد هذه الزيوت أو اثنين منها، واتركيه مدة ساعة من الوقت. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

يساعد البروتين الشعر على إنتاج الأحماض الأمينية التي تؤدي دوراً كبيراً في نموه وجعله قوياً وصحياً، لذلك اختاري دائماً مستحضرات العناية بالشعر الغنية بالبروتين، لا سيما الشامبو والبلسم، نظراً الى أنه الأكثر استخداماً للشعر.

في وعاء، اخفقي بيضة واحدة جيداً، من ثم أضيفي إليها نصف كوب من كل من زيت اللوز وزيت الخروع. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة. طبقي الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، مع الحرص على تدليك شعرك بهدوء، وذلك حتى يتغلغل الخليط داخله. بعدها، لفي شعرك بكيس بلاستيكي واتركيه مدة ساعتين كاملتين. وفي النهاية، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386644

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.