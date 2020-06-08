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أمانة الرياض: إغلاق 459 منشأة خالفت القرارات الاحترازية خلال الأيام الـ7 الماضية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : منذ 42 ثانية
أمانة الرياض: إغلاق 459 منشأة خالفت القرارات الاحترازية خلال الأيام الـ7 الماضية

كل الوطن – الرياض: أغلقت أمانة منطقة الرياض 459 منشأة تجارية خالفت القرارات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في العاصمة خلال الأيام الـ7 الماضية، وطبقت عليها العقوبات بحدها الأعلى وأحيل ملاكها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وذلك في إطار جهود الأمانة الميدانية لضمان امتثال المنشآت للتوجيهات الوقائية وبما يضمن سلامة السكان وراحتهم.

كما كثفت الأمانة جولاتها الرقابية لمنع البيع الجائل المخالف للأنظمة، حيث ضبطت الأسبوع الماضي 638 بائعًا جائلاً في أنحاء متفرقة من المدينة، وسلمتهم للجهات الأمنية تمهيدًا لتطبيق العقوبات الرادعة بحقكم، فيما بلغت كمية المواد الغذائية المصادرة 9,772 كيلو، وجرى التعامل معها وفق ما تقتضيه الإرشادات الصحية.

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وتستمر أعمال أمانة منطقة الرياض الميدانية المكثفة، للتحقق من التزام الجميع بالإجراءات الوقائية، ومنها التباعد الاجتماعي، والتقيد بارتداء الكمامات، والتزام المنشآت بتنفيذ أعمال تعقيم للأسطح ذات الملامسة المتكررة، واتخاذ كافة التدابير الموصى بها لحماية السكان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386651

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