الصحة المصرية: 34 وفاة و1365 إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 34 وفاة و1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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