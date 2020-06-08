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الصحة المصرية: 34 وفاة و1365 إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
الصحة المصرية: 34 وفاة و1365 إصابة جديدة بكورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 34 وفاة و1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386654

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