النيابة المصرية تستأنف على قرار إخلاء سبيل حنين حسام

كل الوطن – وكالات: استأنفت نيابة شمال القاهرة على قرار إخلاء سبيل اليوتيوبر حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ”فتاة التيك توك” بكفالة 10 آلاف جنيه.

وأثارت قضية الطالبة حنين حسام جدلا كبيرا بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على “فتاة التيك توك” حنين حسام، التي ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو تحرض فيه الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.