تسجيل الدخول
» » النيابة المصرية تستأنف على قرار إخلاء سبيل حنين حسام

النيابة المصرية تستأنف على قرار إخلاء سبيل حنين حسام

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-08T23:16:11+03:00
2020-06-08T23:16:53+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
النيابة المصرية تستأنف على قرار إخلاء سبيل حنين حسام

كل الوطن – وكالات: استأنفت نيابة شمال القاهرة على قرار إخلاء سبيل اليوتيوبر حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ”فتاة التيك توك” بكفالة 10 آلاف جنيه.

وأثارت قضية الطالبة حنين حسام جدلا كبيرا بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

اقرأ أيضا...

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على “فتاة التيك توك” حنين حسام، التي ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو تحرض فيه الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386656

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.