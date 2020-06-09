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الداخلية الفرنسية تمنع الشرطة من استخدام الخنق خلال الاعتقال

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : منذ 37 ثانية
الداخلية الفرنسية تمنع الشرطة من استخدام الخنق خلال الاعتقال

قال وزير الداخلية كريستوف كاستانر اليوم الاثنين، إن سلطات بلاده قررت منع رجال الشرطة والأمن، من استخدام طريقة الخنق عند احتجاز المشتبه بهم.

وأضاف الوزير: “لن يتم تدريس هذه التقنية بعد الآن في مدارس الشرطة والدرك في فرنسا. هذه الطريقة تنطوي على خطر”.

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وذكر أنه “إذا طرح رجل الشرطة المشتبه به على الأرض أثناء الاحتجاز، سيحظر عليه الضغط على رقبة الموقوف”.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي عن إجراء “عمليات تفتيش معمقة في وزارة الداخلية” لمكافحة مظاهر العنصرية.

وقال: “يجب أن لا تتسامح الشرطة مع أي مظاهر للعنصرية. وأعتقد أيضا أنه لا يمكن لأي عنصري أن يرتدي زي الشرطة أو الدرك”.

المصدر: تاس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386692

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