اكتشاف أجسام مضادة لكوفيد-19 لدى أكثر من نصف سكان بيرغامو بإيطاليا

كل الوطن – رويترز: أعلنت السلطات الصحية في مدينة بيرغامو شمال إيطاليا، أن الفحوصات كشفت وجود الأجسام المضادة لفيروس كورونا، لدى أكثر من نصف سكان المدينة.

وتشير نتائج الفحوصات إلى أن بين 9965 شخصا من سكان بيرغامو أخذت منهم عينات الدم خلال الفترة بين 23 أبريل و3 يونيو، تم اكتشاف الأجسام المضادة لدى 57% منهم.

وأكدت السلطات أن الفحوص جرت على نطاق واسع للحد الكافي لتعتبر نتائجها دليلا موثوقا به على عدد المصابين في المدينة.

وجدير بالذكر أن مدينة بيرغامو بشمال إيطاليا كانت من بين المدن الأكثر تضررا جراء وباء فيروس كورونا، حيث ازداد معدل الوفيات بنسبة 568% في مارس الماضي، بالمقارنة مع المعدلات الطبيعية للوفيات في هذه المدينة المسجلة خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

المصدر: رويترز