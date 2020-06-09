دهون المعدة يمكن أن تؤثر علي مستوي ثقتك بنفسك بالإضافة إلي زيادة خطر حدوث مضاعفات طبية مقبلة مثل السكتة الدماغية، مرض السكري، أمراض القلب يمكنك تناول هذا الخليط قبل النوم لحرق دهون المعدة ليلاً لمنع كل المشاكل الناجمة عن دهون المعدة . بالطبع دهون المعدة تحتاج منك المزيد من الصبر وخطة ممارسة التمارين الرياضية صحيحة ولا تتوقع فقدان دهون المعدة في يوم واحد . يجب الإنتظام علي هذا الخليط فترة من الوقت لكي تتمكن من إنقاص دهون المعدة والحصول علي معدة مشدودة فهو يحتوي علي مكونات مختلفة تعطي طعم منعش ويصبح عصيرك المفضل عند تناوله

مشروب لحرق دهون المعدة ليلاً

عصير الملفوف الأحمر مع بذور الكتان:

يحتوي الملفوف الأحمر علي مصدر غني بفيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين أ والفولات بالإضافة إلي أنه منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله الشراب المثالي لصحتك ويساعدك في فقدان الوزن بسبب إنخفاض مستوي السكر . علي عكس الخضروات الورقية التي لديها نكهة قوية يمكن ان ينتج عنها القئ فإن الملفوف الأحمر لديه نكهة أكثر مرارة . وعند إضافة بذور الكتان تضيف المزيد من الألياف إلي العصير .

المكونات :

1 ملفوف أحمر متوسط الحجم .

1 خيار متوسط .

1 معلقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة .

1 تفاح أخضر متوسط الحجم .

تقطيع الملوف الأحمر إلي شرائح وأيضاً تقطيع الخيار والتفاح الأخضر إلي شرائح صغيرة للوضعهم معاً في الخلاط الكهربائي وعند الإنتهاء وضع الشرائح في وعاء الخلاط الكهربائي وإضافة بذور الكتان إلي الخليط بعد صب الشراب في كوب .

أطعمة لإنقاص دهون البطن :

الكاكاو :

العثور علي الكاكاو الخام أو مسحوق الكاكاو الذي يحتوي علي العناصر المختلفة مثل الكافيين، الثيرومين، الكالسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، المغنسيوم، الكبريت، الزنك، النحاس، الفوسفور، فيتامين ب، الأحماض الامينية مثل التربوفان .

يعمل كل من الكافين والثيو برومين علي تقليل الشهية والتخلص من الماء الزائد في الجسم عن طريق إدار البول وتوفير المزيد من الفوائد الأخري .

بذور الشيا :

يمكنك بتناول السمك الحصول علي أحماض أوميغا 3 الدهنية وأيضاً بذور الشيا تحتوي علي كميات عالية مماثلة من أحماض أوميغا 3 فهي أفضل مصدر لها .و الجسم أيضاً بحاجة إلي التغير عند تناول بذور الشيا حيث يحصل علي ألفا اللينولينينك ، بالإضافة إلي أن بذور الشيا يعمل علي تعزيز الخلايا من خلال الكالسيوم و الحديد و الألياف الغذائية التي تساعد في زيادة الشعور بالشبع. لذلك يجب أن تدرج بذور الشيا في نظامك الغذائي اليومي . يمكنك إضافتها إلي العصائر و الخضروات و الزبادي . أو إضافتها إلي الشوفان في وجبة الإفطار . ويمكن إضافتها إلي الحساء أو الصلصات .

شاي الزنجبيل :

كما تعلم بأن الزنجبيل يساعد في حل مشكلة عسر الهضم بصورة طبيعية . كما أنه يساعد علي توليد الحرارة . يعالج الزنجبيل العديد من القضايا الصحية . يساعد الزنجبيل إخماد الكورتيزول وهو هرمون الستيرويد الأساسي للتفعيل الحيوية . وعند تناول شاي بالزنجبيل كل يوم يساعدك في التخلص من دهون البطن .

الأفوكادو :

بالرغم من أن الأفوكادو يحتوي علي نسبة عالية من الدهون الغير مشبعة الأحادية، إلا أنه يساعد في تنظيم معدلات السكر في الدم و الوصول بالجلوكوز إلي مستويات مثالية . فهو غني بالبوتاسيوم و فيتامين ب والأحماض الأمينية والألياف. عموماً الأفوكادو يساعد في الشعر بتحسين وحالة مزاجية جيدة بعد تناوله .

يمكنك تناول الأفوكادو بدع تقطيعه ورش الليمون والقليل من التوابل عليه .

الحصول علي الدهون الصحية :

يجب أن تكون علي علم بالتفرقة بين الدهون الصحية و الدهون الغير صحية . ولكن يحتاج الجسم الدهون الصحية من أجل حرق الدهون ، لذلك إذا كنت قررت الإستغناء عن الدهون في نظامك الغذائي، فقد حان الوقت لإعادة النظر في هذا القرار . فهناك العديد من مصادر الأطعمة التي تحتوي علي الدهون الصحية مثل الأفوكادو زيت الزيتون وسمك السلمون وزبدة الفول السوداني . فهذه الأطعمة تساعدك في فقدان الدهون لديك، لذلك لا تخاف منها .

تناول المزيد من الماء :

لعل هذه الطريقة هي أسهل طريقة لإنقاص دهون البطن، والتي تعد مشكلة الملايين من الأمريكين . وخصوصاً أن البعض قد يعاني من الجفاف المستمر بسب عدم تناول كميات كافية من الماء، لذلك يجب أن تحصل علي الكمية المخصصة لك كل يوم . سوف تساعدك علي إنقاص الوزن، وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي وتساعدك أن تحافظ علي تركيزك طوال اليوم . لذلك يجب أن تتناول كميات كافية من الماء لترطيب الجسم، وعند الحصول عليها تعمل علي إنخفاض دهون البطن .

الماء بالأعشاب :

هناك العديد من الأعشاب الموجودة في مطبخك يمكنك إضافتها إلي الماء و تناولها . يمكنك إضافة هذه الأعشاب إلي الخضروات و الأطباق التي تتناولها . قد لا تكون علي علم بأهميتها في فقدان دهون الخصر . وعموماً أي خضار تتكون من الماء و الألياف الغذائية مثل الخيار يساعد في إنقاص الوزن . بالإضافة إلي الزنجبيل والذي أثبتت الدراسات أن تناول الزنجبيل يساعد في إنقاص الوزن بنسبة 20% وذلك لأنه غني بفيتامين ج و بالتالي يحمي الجسم من السرطان وإليك طريقة بسيطة :

2 لتر ماء .

1 خيار متوسط الحجم ( مقطع ) .

1 – 2 مسحوق الزنجبيل .

1 ليمون قطع .

10 – 12 أورق النعناع.

ترك هذه المكونات جميعاً في الماء طوال الليل . ثم تناولها في صباح اليوم التالي .

القرفة :

تساعد القرفة في تخفيف نسبة الدهون الموجودة في العضلات عموماً ، بما في ذلك دهون البطن . وتعد القرفة من التوابل الحارة التي تعمل علي حرق السعرات الحرارية . وبالتالي فإن تناول 1 معلقة من مسحوق القرفة كل يوم يساعدك في حرق السعراات التي تتناولها في نظامك الغذائي . يمكنك رش معلقة صغيرة من القرفة علي المشروبات التي تتناولها مثل الشاي أو القهوة . ويمكنك إضافة القرفة أعلي المخبوزات مثل البسكويت . ويمكن إضافتها أيضاً إلي الحبوب أو رشها علي الخضروات أو الصلصات .

تناول الشاي الأخضر :

أثبتت الأبحاث التي تمت في مجلة الصحة الأمريكية أن تناول 4 اكواب يومياً من الشاي الأخضر يساعد في فقدان الوزن ما بين 6 كيلو لمدة 8 أسابيع . بالإضافة إلي أن الشاي الأخضر يساعد في مقاومة السرطان. ولعمل الشاي الأخضر قم بتجهيز 1 – 2 عبوة من أكياس الشاي الأخضر ، 4 -5 من أوراق الريحان ،1 معلقة صغيرة من عصير الليمون ، 1 معلقة صغيرة من رحيق الزهر علي حسب التذوق .

إضافة أكياس الشاي الأخضر والنعناع أو الريحان إلي الماء الساخن . و النقع لمدة 5 – 10 دقائق و المزج جيداً حتي يتم إذابة الشاي الأخضر . و للإستفاد من الخليط يفضل تناول 4 أكواب يومياً من الشاي الأخضر .

الفلفل الحار :

أثبتت أبحاث مجلة الطب الأمريكية أن الفلفل الحار يساعد في تعزيز أكسدة الدهون والتخلص من دهون البطن. ويمكنك إستهلاك الفلفل الحار مطبوخ أو جاف كما يمكن ‘ضافته إلي الحساء أو الصلصات أو البيض أو اللحوم .