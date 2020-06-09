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وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-09T11:59:19+03:00
2020-06-09T12:00:57+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
وفاة ثمانينية إماراتية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بكورونا

كل الوطن – الإمارات اليوم: توفيت امرأة إماراتية تبلغ من العمر 85 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال تجمع عائلي في مدينة العين بأبوظبي، تسبب أيضا بإصابة 4 من أبنائها، و6 من أحفادها.

وحرم أبناء المسنة من إلقاء نظرة الوداع عليها، وتشييعها إلى مثواها الأخير، أو حتى استقبال عزائها، لكونهم متواجدين جميعا في المستشفى.

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وقال أحد أفراد الأسرة: “عمتي كانت تبلغ من العمر 85 عاما، وأصيبت خلال تجمع أسري تسبب بإصابة 11 فردا من العائلة، منهم عمتي وأربعة من أولادها، رجلان وسيدتان تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والخمسين، والخامسة والستين، وجميعهم لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، بالإضافة إلى 5 من الأحفاد حاليا في العزل المنزلي عقب خروجهم من المستشفى، بينهم طفل عمره 7 سنوات”.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الإمارات 39376 حالة، توفي منهم 281، وتعافى 22275.

المصدر: الإمارات اليوم

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386729

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