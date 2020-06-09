الإعدام لإيراني قدم معلومات للمخابرات الأمريكية عن مكان سليماني

كل الوطن – رويترز: قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران اليوم الثلاثاء إن حكما بالإعدام صدر بحق إيراني قدم معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية عن مكان القائد العسكري قاسم سليماني وإن تنفيذ الحكم سيكون قريبا.

كان سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قد قُتل يوم الثالث من يناير في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في العراق.

واتهمت الولايات المتحدة سليماني بتدبير هجمات لفصائل مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون “حُكم بالإعدام على محمود موسوي-مجد أحد جواسيس السي.آي.إيه والموساد. لقد كشف عن مكان سليماني لأعدائنا”.

وردت إيران على مقتل سليماني بهجوم صاروخي في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد بالعراق حيث تتمركز قوات أمريكية. ولم يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو إصابات جسدية على الفور، لكن تم تشخيص المئات لاحقا بإصابات دماغية ناجمة عن الصدمة.