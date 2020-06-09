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القيادة تهنئ رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : منذ 49 ثانية
القيادة تهنئ رئيس البرتغال بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كل الوطن – واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية البرتغالية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية البرتغالية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386740

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