السعودية.. تأمين الرعاية الطبية لـ28 ألف عامل وموظف في مشروع البحر الأحمر

كل الوطن – وكالات: ستقوم شركة “إنترناشيونال إس او إس” ببناء وإدارة وتشغيل مركز طبي متكامل، وعيادات متنقلة في كافة مواقع تطوير مشروع البحر الأحمر وفقا لبيان نشرته شركة “البحر الأحمر للتطوير” السعودية.

ومنحت الشركة السعودية، المنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحا في العالم، شركة “إنترناشيونال إس او إس” الرائدة عالميا في مجال الرعاية الطبية وخدمات مخاطر السفر الأمنية عقدا لتوفير خدمات طبية متكاملة لنحو 28 ألف عامل بالإضافة إلى موظفي الشركة وزواره خلال فترة تطوير المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر التي سيتم افتتاحها نهاية 2022.

ومن المقرر أن يتم تجهيز مركز طبي رئيس على مساحة (700 متر مربع) داخل القرية العمالية، حيث سيقدم باقة خدمات تتضمن الرعاية الصحية الأولية والصحة المهنية والاستجابة لحالات الطوارئ.

وستقوم “إنترناشيونال إس او إس” ببناء وإدارة وتشغيل المركز الطبي، والعيادات المتنقلة التي ستقدم خدماتها للقوى العاملة في كافة مواقع تطوير المشروع بما يتماشى مع قوانين اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

ومن الممكن نقل هذه العيادات بسهولة مع تقدم أعمال التطوير في المشروع إلى مواقع أخرى، مما سيضمن للقوى العاملة الوصول إلى هذه المرافق بسهولة مع خفض حدة الأثر البيئي الذي قد ينجم عن عمليات التصنيع والتركيب في الموقع.

كما ستشرف “إنترناشيونال إس او إس” على توظيف الكادر الفني والطبي، وإدارة العيادات المتنقلة وضمان تنقلها بسهولة لتصل إلى كافة مواقع التطوير.

ومن المنتظر أن يبدأ مشروع البحر الأحمر باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية 2022. وتتضمن المرحلة الأولى منه تطوير 14 فندقا ستوفر 3000 غرفة فندقية في 5 جزر بالإضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية ومرافق ترفيه ومطار دولي مخصص للوجهة وبنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية.

وعند اكتمالها في 2030 ستوفر الوجهة 8000 غرفة فندقية سيتم تطويرها على 22 جزيرة، بالإضافة إلى 6 منتجعات في المناطق الجبلية والصحراوية.