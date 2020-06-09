تسجيل الدخول
» » “جونز هوبكنز” ترصد انخفاصا للإصابات اليومية بكورونا في العالم

“جونز هوبكنز” ترصد انخفاصا للإصابات اليومية بكورونا في العالم

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
“جونز هوبكنز” ترصد انخفاصا للإصابات اليومية بكورونا في العالم

كل الوطن – وكالات: أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم انخفض من 119.1 ألف أمس إلى 108,1 ألف اليوم، لتبلغ الحصيلة 7 ملايين و121126 حالة.

وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الوفيات بالفيروس عالميا ارتفع إلى 406570، فيما تعافى 3 ملايين و292675 شخصا من المرض منذ بدء الجائحة.

اقرأ أيضا...

وتبقى الولايات المتحدة فى صدارة الدول الأكثر إصابة بالوباء مع تسجيل أكثر من مليون و961,1 ألف حالة، تليها البرازيل (707,4 ألف) وروسيا (485,2 الف بعد إضافة حصيلة اليوم الثلاثاء).

وبين الدول العربية الأكثر تضررا السعودية (105,2 ألف إصابة) وقطر (70,1 ألف) والإمارات (39,3 ألف) ومصر (35,4 ألف) والكويت (32,5 ألف).

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386751

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.