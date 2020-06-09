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وزير النفط العراقي لنظيره السعودي: ملتزمون باتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-09T17:13:30+03:00
2020-06-09T17:16:40+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
وزير النفط العراقي لنظيره السعودي: ملتزمون باتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج

أكد وزير النفط العراقي الجديد إحسان عبد الجبار، أن بلاده ملتزمة بشكل كامل باتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج.

وقال عبد الجبار في اتصال هاتفي مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن “العراق ملتزم بشكل كامل بخفض إنتاجه في شهري يونيو ويوليو، امتثالا لاتفاق أوبك+، فضلا عن برنامج الخفض الذي تم الاتفاق عليه للفترة اللاحقة”.

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وأضاف: “حريصون على الالتزام كذلك بجميع الخطوات التي تؤدي إلى استقرار الأسواق العالمية على الرغم من التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية”.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط وروسيا ومنتجون آخرون السبت الماضي، على تمديد تخفيضات قياسية بواقع 9.7 مليون برميل يوميا إلى يوليو، وهو ما يقلص المعروض العالمي بحوالي 10%، وسط هبوط حاد في الطلب على الخام بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: “رويترز”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=386754

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