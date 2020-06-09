وفاة رئيس بوروندى بيير نكورونزيزا أثر أزمة قلبية

كل الوطن – رويترز: أعلنت حكومة بوروندى فى بيان نشرته على تويتر أن رئيس بوروندى بيير نكورونزيزا توفى، أضافت الحكومة في بيان أنه توفى إثر إصابته بأزمة قلبية.

وتشرت الحكومة البوروندية بيانا على حسابها في “تويتر” قالت فيه: تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الحزن عن الوفاة غير المتوقعة لفخامة رئيس جمهورية بوروندي بيير نكورونزيزا، التي وقعت في مستشفى Cinquantenaire بمدينة كاروزي بعد توقف القلب في 8 يونيو 2020″.

وجمهورية بوروندي هي بلد غير ساحلي في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا من شرق أفريقيا، وتحدها رواندا في الشمال، وتنزانيا من الشرق والجنوب، وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الغرب.

ويعتبر أيضا جزءا من وسط أفريقيا. العاصمة البوروندية بوجمبورا هو الحدود الجنوبية الغربية المتاخمة بحيرة تنجانيقا.