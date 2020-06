السفارة السعودية في واشنطن تحذر من حساب مضلل على “تويتر”

كل الوطن – وكالات: حذرت السفارة السعودية في واشنطن من أن حساب ArabiaNow على “تويتر” ينشر معلومات مضللة باسم المملكة، مؤكدة أن هذا الحساب لا علاقة له بالسفارة.

وكتب مدير المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية في واشنطن سعود كابلي على “تويتر”: “بخصوص التغريدات الصادرة من هذا الحساب، نود التوضيح أن الحساب لا يدار من السفارة”.

وأشار إلى أنه “حساب غير مفعل منذ عام 2018 وأنه لم يتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين وأن السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله”.

The Twitter handle of @ArabiaNow - a news and information website that Qorvis managed (inactive since January 2018) - was compromised this morning. As a result, several erroneous tweets were posted by a hacker and we removed them. Thank you for your understanding.